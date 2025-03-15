Sky News: Уиткофф восемь часов ждал встречи с Путиным

Ожидание, вероятно, было связано с визитом белорусского лидера Александра Лукашенко в Кремль в то же время. Тем не менее, ряд экспертов считает, что подобное совпадение встреч может быть частью «традиционной стратегии» Путина, который не любит, когда его заставляют действовать под давлением, особенно на своей территории.