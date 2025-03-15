Sky News: Уиткофф восемь часов ждал встречи с Путиным

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел 12 часов в Москве, из которых восемь часов ожидал встречи с Владимиром Путиным, сообщает Sky News.
Ожидание, вероятно, было связано с визитом белорусского лидера Александра Лукашенко в Кремль в то же время. Тем не менее, ряд экспертов считает, что подобное совпадение встреч может быть частью «традиционной стратегии» Путина, который не любит, когда его заставляют действовать под давлением, особенно на своей территории.
После длительного ожидания Уиткофф все же смог встретиться с Путиным за закрытыми дверями. Подробности того, сколько времени заняла их беседа и о чем конкретно они говорили, остаются неизвестными.
Известно, что Уиткофф был замечен в аэропорту «Внуково» поздно ночью 14 марта. После вылета из Москвы его борт приземлился в Баку.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Уиткофф провел переговоры с российскими официальными лицами. Находясь в столице России, он передавал Трампу информацию, чтобы американский лидер мог «принять решение о дальнейших шагах».