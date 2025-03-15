Один из главарей ИГИЛ* Абу Хадиджа ликвидирован в Ираке

По данным Центрального командования Вооружённых сил США, уничтоженный главарь террористов отвечал за операции, логистику и планирование, а также распоряжался финансами группировки. После нанесения удара иракские и американские военные прибыли на место и убедились в ликвидации двух членов ИГИЛ*. Идентифицировать Абу Хадиджу удалось по ДНК.