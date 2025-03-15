Советником акима Жамбылской области стал Хамит Есаман

Член правления Союза писателей Казахстана, представитель Союза писателей Казахстана по Жамбылской области. Награжден нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», главный призер республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы», организованного Фондом Первого Президента РК, лауреат Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». По программе Министерства культуры и информации РК в 2008 году вышел сборник стихов «Ағаның бүрі», в 2013 году — «Қараша хаттары» и в 2023 году — «Фәни-Құбылыс». Стихи Х. Есамана переведены на турецкий, испанский, азербайджанский языки.