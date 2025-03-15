Советником акима Жамбылской области стал Хамит Есаман

Хамит Есаман назначен советником акима Жамбылской области, сообщили в пресс-службе акимата.
Хамит Ерболатович Есаман родился в 1986 году в селе Теренозек района Т. Рыскулова Жамбылской области.
Окончил Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности «учитель казахского языка и литературы», Таразский университет имени М. Х. Дулати — «журналистика».
Трудовую деятельность начал в 2005 году корреспондентом Жамбылской областной молодежной газеты «Ар-Ай».
В 2009—2012 годы работал корреспондентом Таразской городской газеты «Жамбыл-Тараз», в 2012—2013 годы был корреспондентом газеты «Астана ақшамы», в 2013—2014 годы руководил творческой частью редакции Жамбылской областной молодежной газеты «Ар-Ай». С 2014 по 2017 годы был заведующим отделом «Культура и духовность» Жамбылской областной молодежной газеты «Ар-Ай».
В 2017—2022 годах работал собственным корреспондентом республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» по Жамбылской области.
С 9 июня 2022 года занимал должность главного редактора Жамбылской областной газеты «Aq jol».
Член правления Союза писателей Казахстана, представитель Союза писателей Казахстана по Жамбылской области. Награжден нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», главный призер республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы», организованного Фондом Первого Президента РК, лауреат Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». По программе Министерства культуры и информации РК в 2008 году вышел сборник стихов «Ағаның бүрі», в 2013 году — «Қараша хаттары» и в 2023 году — «Фәни-Құбылыс». Стихи Х. Есамана переведены на турецкий, испанский, азербайджанский языки.