США объявили посла ЮАР в Вашингтоне Расула персоной нон грата

Официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири, комментируя решение Госдепартамента США, проинформировал, что в связи с этой ситуацией его страна задействует дипломатические каналы. Вместе с тем он не стал уточнять, что конкретно планируют делать южноафриканские власти.