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США объявили посла ЮАР в Вашингтоне Расула персоной нон грата

Официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири, комментируя решение Госдепартамента, проинформировал, что в связи с этой ситуацией его страна задействует дипломатические каналы.

Источник: Аргументы и факты

Посол ЮАР в Вашингтоне Эбрахим Расул объявлен персоной нон грата в США, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в заявлении в социальной сети X*.

«Эбрахим Расул — “политик-расист”, который ненавидит Америку и ненавидит президента (США Дональда Трампа — прим. ред.). Нам нечего с ним обсуждать…» — отметил руководитель Госдепартамента.

Рубио сослался на публикацию портала Breitbart, который привел цитаты южноафриканского дипломата с жёсткой критикой в адрес главы Белого дома. В своих высказываниях посол якобы обвинял Трампа в расизме и игнорировании глобальных политических стандартов.

Официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири, комментируя решение Госдепартамента США, проинформировал, что в связи с этой ситуацией его страна задействует дипломатические каналы. Вместе с тем он не стал уточнять, что конкретно планируют делать южноафриканские власти.

В настоящее время в ЮАР нет американского посла США. Его обязанности исполняет поверенный в делах.

Напомним, 7 марта Трамп заявил, что США прекращают федеральное финансирование Южно-Африканской Республики. Глава Белого дома также обвинил власти ЮАР в конфискации земель и имущества фермеров.

* Соцсеть X (бывш. Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры РФ.