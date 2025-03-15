Трамп объявил о ликвидации «беглого главаря» ИГ

По данным Centcom, 13 марта американские и иракские силы нанесли авиаудар в провинции Аль-Анбар, в результате которого погибли Хадиджа и еще один террорист. Хадиджа был ответственен за операции, логистику и планирование в ИГ по всему миру, а также за значительную часть финансов, отметили в американском командовании. «Оба террориста были в “поясах смертников” и имели при себе несколько видов оружия», — сообщили там. Одного из главарей ИГ опознали с помощью ДНК-материалов, собранных во время предыдущей операции, когда ему едва удалось спастись, рассказали в Centcom.