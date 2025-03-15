Лукашенко: обновленный Основной Закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства

«Обновленный при участии миллионов белорусов Основной Закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, — отметил глава государства. — В Беларуси создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан, укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, активно развиваются здравоохранение, наука и образование. Государство оказывает содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога».