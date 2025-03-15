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Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Госдумы РФ — о чем говорили

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В начале встречи высокий гость передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

говорится в сообщении

Особое внимание стороны уделили расширению межпарламентского взаимодействия «в целях контроля за практической реализацией договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан в мае прошлого года».

Глава республики поддержал важность тщательной подготовки второго заседания Межпарламентской комиссии и его проведения в Узбекистане с широким подключением регионов двух стран.

Также стороны отметили необходимость активного участия парламентов в поддержке и ускорении приоритетных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также совместных программ в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена.