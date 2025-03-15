Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

По мнению главы государства, обновленная Конституция стала основной «для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики».
Лукашенко подчеркнул, что в стране создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан. Помимо этого, в Беларуси укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, а также активно развиваются такие сферы, как здравоохранение, наука и образование.
Государство оказывает содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога.
Лукашенко считает, что в год 80-летия со дня победы в ВОВ особое значение приобретают положения Конституции. Как пояснил президент, они направлены на сохранение исторической правды о подвиге белорусского народа.
Эту правду о героях, отстоявших свободу Родины, должны знать и помнить наши дети и внуки.
Глава государства уверен, что патриотизм, сплоченность, верность конституционным принципам и ценностям станут залогом процветания и независимости Беларуси.
Лукашенко пожелал белорусам мира, добра, благополучия и новых свершений.