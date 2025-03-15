Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

Лукашенко подчеркнул, что в стране создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан. Помимо этого, в Беларуси укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, а также активно развиваются такие сферы, как здравоохранение, наука и образование.