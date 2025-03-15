Лукашенко назвал особые положения обновленной Конституции Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси создают общество равных возможностей, обеспечивают защиту прав и свобод граждан, укрепляют институт семьи. Также в стране действует система поддержки молодежи, активно развиваются такие отрасли, как здравоохранение, наука, образование. Кроме того, государством оказывается содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога в республике.