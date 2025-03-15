Лукашенко назвал особые положения обновленной Конституции Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о положениях обновленной Конституции, сообщила пресс-служба президента.
Так, 15 марта глава страны поздравил белорусов с Днем Конституции. Лукашенко подчеркнул, что обновленная при участии миллионов граждан Конституция стала фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке — приоритет проводимой политики.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси создают общество равных возможностей, обеспечивают защиту прав и свобод граждан, укрепляют институт семьи. Также в стране действует система поддержки молодежи, активно развиваются такие отрасли, как здравоохранение, наука, образование. Кроме того, государством оказывается содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога в республике.
Отдельно белорусский лидер обратил внимание на то, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое значение приобретают положения Основного Закона, которые направлены на сохранение исторической правды о священном подвиге белорусского народа.
— Эту правду о героях, отстоявших свободу Родины, должны знать и помнить наши дети и внуки, — подчеркнул президент.
А резюмируя, Александр Лукашенко сказал о своей убежденности в том, что патриотизм, сплоченность, верность конституционным принципам и ценностям станут залогом процветания и независимости Беларуси.
Еще белорусский лидер думает, что в 2025 удастся остановить украинский конфликт.
И также Александр Лукашенко рассказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз.