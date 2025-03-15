Над Россией ночью сбили 126 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1116-й

08:03 ⚡️ Минобороны сообщило об уничтожении 126 украинских беспилотников минувшей ночью. В Волгоградской области сбили 64 БПЛА, 38 — в Воронежской области, 14 — в Белгородской области, семь в Брянской, два в Ростовской и один в Курской областях.