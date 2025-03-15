Артем Жога готовится к выборам

Александр Ханин подчеркнул, что Сергею Коневу предстоит усилить работу по увеличению числа кандидатов из участников СВО на предстоящих выборах. «В той же Оренбургской области на праймериз ЕР заявилось колоссальное количество участников СВО, как минимум по одному-два в каждом муниципалитете. В регионах УрФО особой активности в этом направлении пока не видно», — пояснил он.