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В Узбекистане отметят 1155-летие со дня рождения Имама Матуриди — постановление

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения великого мыслителя и ученого Имама Матуриди. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Решение принято в целях стимулирования всестороннего глубокого изучения назидательного жизненного пути и богатого научно-духовного наследия великого нашего соотечественника, выдающегося мыслителя, внесшего огромный вклад в развитие исламских наук, ученого науки калям Имама Абу Мансура Матуриди, широкой пропаганды среди народа и мировой общественности свойственных учению матуридизма принципов великодушия и умеренности, воспитания молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

говорится в документе

К этой дате утверждена Программа мер по достойному празднованию на высоком уровне 1155-летия со дня рождения Имама Матуриди в соответствии с авторитетом и статусом ученого в исламском мире.

Что предусмотрено:

  • проведение в апреле 2025 года в городе Самарканде международной научно-практической конференции на тему «Матуридизм — учение великодушия, умеренности и просветительства»;
  • проведение научного конкурса по учению матуридизма среди зарубежных исследователей, организацию с участием его победителей культурно-просветительских встреч и семинаров-тренингов в Узбекистане;
  • издание академических переводов с научными комментариями на узбекском и иностранных языках произведений Имама Матуриди «Таъвилот ал-Куръон» и «Китоб ат-тавхид» и источников касательно учения матуридизма;
  • выпуск в обращение памятных сувениров, посвященных 1155-летию со дня рождения Имама Матуриди, а также создание серии почтовых марок, календарей и других наглядных средств информации, освещающих жизнь и научное наследие великого мыслителя;
  • создание художественно-публицистического фильма, раскрывающего современное значение жизненного пути и многогранного научного наследия Имама Матуриди;
  • организацию в Самаркандской области выставки редких рукописей произведений, печатных изданий и книг, посвященных жизни, научному и творческому наследию Имама Матуриди и ученых, осуществлявших деятельность в направлении учения матуридизма;
  • реконструкцию и благоустройство комплекса Абу Мансура Матуриди в городе Самарканде.