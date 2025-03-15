В Узбекистане отметят 1155-летие со дня рождения Имама Матуриди — постановление

Решение принято в целях стимулирования всестороннего глубокого изучения назидательного жизненного пути и богатого научно-духовного наследия великого нашего соотечественника, выдающегося мыслителя, внесшего огромный вклад в развитие исламских наук, ученого науки калям Имама Абу Мансура Матуриди, широкой пропаганды среди народа и мировой общественности свойственных учению матуридизма принципов великодушия и умеренности, воспитания молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
К этой дате утверждена Программа мер по достойному празднованию на высоком уровне 1155-летия со дня рождения Имама Матуриди в соответствии с авторитетом и статусом ученого в исламском мире.
Что предусмотрено:
- проведение в апреле 2025 года в городе Самарканде международной научно-практической конференции на тему «Матуридизм — учение великодушия, умеренности и просветительства»;
- проведение научного конкурса по учению матуридизма среди зарубежных исследователей, организацию с участием его победителей культурно-просветительских встреч и семинаров-тренингов в Узбекистане;
- издание академических переводов с научными комментариями на узбекском и иностранных языках произведений Имама Матуриди «Таъвилот ал-Куръон» и «Китоб ат-тавхид» и источников касательно учения матуридизма;
- выпуск в обращение памятных сувениров, посвященных 1155-летию со дня рождения Имама Матуриди, а также создание серии почтовых марок, календарей и других наглядных средств информации, освещающих жизнь и научное наследие великого мыслителя;
- создание художественно-публицистического фильма, раскрывающего современное значение жизненного пути и многогранного научного наследия Имама Матуриди;
- организацию в Самаркандской области выставки редких рукописей произведений, печатных изданий и книг, посвященных жизни, научному и творческому наследию Имама Матуриди и ученых, осуществлявших деятельность в направлении учения матуридизма;
- реконструкцию и благоустройство комплекса Абу Мансура Матуриди в городе Самарканде.