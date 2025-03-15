Мэр Магнитогорска награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Глава Магнитогорска Сергей Бердников получил медаль за заслуги перед регионом. Соответствующее постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера было опубликовано на портале официальной правовой информации. Документ подписан 13 марта.
— Наградить медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени главу города Магнитогорска Сергея Бердникова, — сказано в постановлении губернатора.
Мэр Магнитогорска удостоен награды за вклад в социально-экономическое развитие города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.