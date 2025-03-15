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Мэр Магнитогорска награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Наградил Бердникова медалью за заслуги перед регионом губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Источник: Комсомольская правда

Глава Магнитогорска Сергей Бердников получил медаль за заслуги перед регионом. Соответствующее постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера было опубликовано на портале официальной правовой информации. Документ подписан 13 марта.

— Наградить медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени главу города Магнитогорска Сергея Бердникова, — сказано в постановлении губернатора.

Мэр Магнитогорска удостоен награды за вклад в социально-экономическое развитие города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.