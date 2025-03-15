На сколько Крыму хватит запасов воды — ответ Аксенова

«По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров. Этого хватит на полгода даже без учета новых притоков», — сказал Аксенов РИА Новости.
Он также отметил, что в регионе построены и приведены в порядок системы водоснабжения, обустроены подземные водозаборы, капитально отремонтированы старые и пробурены новые скважины, а также произведена разведка подземных вод.
«Так что дефицит воды Крыму не грозит», — подчеркнул Аксенов.
На прошлой неделе завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту.
При этом эксперты отметили, что после стабильного повышения температуры воздуха снег в горах полуострова начнет таять и пополнит запасы водохранилищ.