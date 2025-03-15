Российский посол объяснил реакцию Захаровой на слова президента Италии

По словам дипломата, заявление Захаровой следует воспринимать не как «словесную атаку», а как защиту от нападок на Россию. Он добавил, что в ходе посещения итальянского внешнеполитического ведомства была подчеркнута важность недопущения недопониманий в отношениях Москвы и Рима.
«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов… еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений», — отметил Парамонов.
Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вызвал посла России после слов Захаровой. В ходе брифинга она заявила, что слова Маттареллы о якобы ядерной угрозе со стороны России являются фейком.