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Российский посол объяснил реакцию Захаровой на слова президента Италии

Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой на слова президента Италии Серджо Маттареллы, назвав ее защитой от нападок. Слова дипломата передает ТАСС.

Источник: Roman Kraft/CC0

По словам дипломата, заявление Захаровой следует воспринимать не как «словесную атаку», а как защиту от нападок на Россию. Он добавил, что в ходе посещения итальянского внешнеполитического ведомства была подчеркнута важность недопущения недопониманий в отношениях Москвы и Рима.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов… еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений», — отметил Парамонов.

Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вызвал посла России после слов Захаровой. В ходе брифинга она заявила, что слова Маттареллы о якобы ядерной угрозе со стороны России являются фейком.