Российский посол объяснил реакцию Захаровой на слова президента Италии

По словам дипломата, заявление Захаровой следует воспринимать не как «словесную атаку», а как защиту от нападок на Россию. Он добавил, что в ходе посещения итальянского внешнеполитического ведомства была подчеркнута важность недопущения недопониманий в отношениях Москвы и Рима.