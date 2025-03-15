Спецпосланник Трампа по освобождению заложников уйдет в отставку

Высокопоставленный представитель президентской администрации сказал Axios, что отставка Бёлера планировалась в течение двух недель. По его словам, спецпосланника переведут на другую должность с более широкими полномочиями, для назначения на которую не потребуется утверждения сената (его контролирует Республиканская партия США, к которой принадлежит Трамп).