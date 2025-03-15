Спецпосланник Трампа по освобождению заложников уйдет в отставку

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер покинет свой пост, пишет The Washington Post со ссылкой на Белый дом.
Бёлер курировал переговоры с ХАМАС со стороны США. Он решил уйти с поста добровольно, отозвав свою кандидатуру на новое выдвижение.
Высокопоставленный представитель президентской администрации сказал Axios, что отставка Бёлера планировалась в течение двух недель. По его словам, спецпосланника переведут на другую должность с более широкими полномочиями, для назначения на которую не потребуется утверждения сената (его контролирует Республиканская партия США, к которой принадлежит Трамп).
Axios напоминает, что, по его данным, Бёлер лично встречался с представителями ХАМАС. Он стал первым должностным лицом США, когда-либо делавшим это, утверждает издание.
Хотя эти переговоры одобрил сам Трамп, они вызвали недовольство некоторых республиканцев в сенате, передает портал. Некоторые представители партии, по сведениям Axios, поднимали этот вопрос в Белом доме. Издание полагает, что такое восприятие может затруднить утверждение Бёлера на должность верхней палатой конгресса.
Как писал Axios, Бёлер на прошлой неделе провел две встречи с высокопоставленными представителями ХАМАС в Дохе, чтобы договориться об освобождении американских заложников, удерживаемых группировкой в секторе Газа. Эти переговоры вызвали гнев канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает портал.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры Бёлера с представителями ХАМАС были «единоразовыми». Он подчеркнул, что основные контакты в рамках переговоров по вопросу об освобождении заложников поддерживает спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры ведутся через катарских посредников, а не напрямую с ХАМАС, подчеркнул Рубио.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила Axios на просьбу прокомментировать данные о скорой отставке Бёлера, что тот «продолжит служить президенту Трампу в качестве специального государственного служащего, занимающегося переговорами об освобождении заложников». Она отметила, что Бёлер сыграл ключевую роль в переговорах о возвращении американца Марка Фогеля из России. «Он продолжит эту важную работу по возвращению домой незаконно задержанных лиц по всему миру», добавила Левитт.