СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию

«Уже несколько недель правительство Владимира Зеленского просит обе страны (Италию и Францию — Прим. Ред.) отправить больше ракет Aster-30», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Киеву нужно не менее пятидесяти, но проблема в том, что итальянский резерв ограничен.
Остальные ракеты используются для обеспечения защиты чувствительных объектов в Италии, указывается в статье.
Накануне издание Euractiv сообщило, что страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею «провоенных европейских лидеров» выделить Украине многомиллиардный пакет, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта.