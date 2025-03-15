СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею «провоенных европейских лидеров» выделить Украине многомиллиардный пакет, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта.