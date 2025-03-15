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Текслер продолжает оставаться одним из лидеров УрФО по политустойчивости

Опубликован свежий рейтинг политической устойчивости глав российских регионов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Данный список стал уже XIX по счёту.

Источник: Вечерний Челябинск

Напомним, что губернаторы в нём делятся на три категории: «зелёная зона», «жёлтая зона» и «красная зона», что соответствует высокой, средней и низкой степени политической устойчивости.

Почти все главы регионов Уральского федерального округа (4 из 6) разместились именно в зелёной зоне. При этом лидером окружного рейтинга стал глава Ямала Дмитрий Артюхов (20 баллов).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с Александром Моором (Тюменская область) и Русланом Кухаруком (ХМАО) разделил второе место, набрав 17 баллов.

Глава Южного Урала продолжает оставаться лидером округа по качеству политического менеджмента и набирает очки за поддержку на федеральном уровне и реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Губернаторы же Свердловской (Евгений Куйвашев) и Курганской (Вадим Шумков) областей разместились в жёлтой зоне, набрав 15 и 14 баллов соответственно.