Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Разногласия между руководством ЕС и Будапештом также вызывает гендерная политика. Венгерские власти предлагали внести в Конституцию поправку о наличии только двух полов. В школах Венгрии запретили рассказывать про гомосексуализм и смену пола. «Гендерная лихорадка» пока не захлестнула Венгрию, но она находится под огромным давлением со стороны Запада, говорил Орбан в конце февраля.