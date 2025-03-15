В США назвали Маска щитом Трампа от критики

«Сейчас считается, что Маск продвигает повестку Трампа. Есть фраза, которую много используют люди в Белом доме: Маск — “тепловой щит” Трампа, то есть он берет на себя всю критику. Трамп в какой-то момент обнаружит, что у Маска есть своя цена за это. Я не знаю, что это, и не говорю, что речь только о долларах», — заявил Болтон в комментарии британской газете Sun.