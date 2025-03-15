В США назвали Маска щитом Трампа от критики

«Сейчас считается, что Маск продвигает повестку Трампа. Есть фраза, которую много используют люди в Белом доме: Маск — “тепловой щит” Трампа, то есть он берет на себя всю критику. Трамп в какой-то момент обнаружит, что у Маска есть своя цена за это. Я не знаю, что это, и не говорю, что речь только о долларах», — заявил Болтон в комментарии британской газете Sun.
Болтон отметил, что у компании Маска SpaceX уже заключено множество контрактов с НАСА и МО США, однако подчеркнул, что не обладает информацией о том, обращался ли Маск уже с какими-либо просьбами к Трампу.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей сообщал о том, что по меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, принадлежащей Маску.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.