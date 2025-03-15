Додик предложил Трампу редкоземельные металлы Республики Сербской

США в последние несколько недель активно обсуждали сделку о доступе к украинским редкоземельным металлом с Киевом. Однако переговоры застопорились после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля. «Суспiльне» и «РБК Украина» писали, что Киев предлагал заключить соглашение на переговорах делегаций двух стран 11 марта в Джидде, но Вашингтон отказался. По данным источника «Суспiльне», американская сторона предложила взять паузу и в перспективе заключить более детальную договоренность.