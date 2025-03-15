NYT узнала, что в Европе считают национальными интересами Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО «шагала семимильными шагами» к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.