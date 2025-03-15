Узбекистан ратифицировал соглашение о «зеленой» энергии с Казахстаном и Азербайджаном

Изначально главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29. Он предусматривает интеграцию энергосистем Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также строительство международного коридора для поставок чистой электроэнергии в страны Европы.
Одобрено Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Республиками Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию международного соглашения назначено Министерство энергетики.
Кабинет министров, руководители соответствующих министерств и ведомств будут обеспечивать контроль за выполнением положений международного соглашения после его вступления в силу.
В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок «зеленой» энергии в ЕС.
Планируется, что электроэнергия из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане будет поступать в Азербайджан, откуда через территорию Грузии и Черное море — экспортироваться в Европу. Для экспорта электричества страны планируют проложить глубоководный кабель по дну Черного моря. Основными импортерами станут Румыния и Венгрия.
Первый этап работ начнется в этом году и включит глубоководные исследования дна Черного моря. На втором этапе планируется модернизация наземной энергосети, а третий этап предусматривает строительство кабельных линий и трансформаторных подстанций.