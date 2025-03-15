Песков заявил об истекающем у ВСУ времени сложить оружие в Курской области

За время операции в Курской области ВСУ, по данным МО РФ, потеряли более 67 тыс. военных. Только за последние сутки потери составили более 220 человек, а под контроль российских войск вернулись населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — Владимир Зеленский утверждает, что операция «продолжается так, как нужно».