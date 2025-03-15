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Украина провела испытание ракеты «Длинный Нептун»

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об испытании ракеты с дальностью полёта 1 тысяча километров. По его словам, «Длинный Нептун» успешно прошёл проверку.

«“Длинный Нептун” прошёл испытание и успешное боевое применение. Дистанция — тысяча километров», — написал экс-комик в своих социальных сетях.

О ракетах с такой дальностью сообщал ещё бывший президент Украины Пётр Порошенко в 2019 году. В том же году он заявлял о планах поставок комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун». Они предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, а также наземных целей. «Нептун» разработан на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Ранее российский «Прометей» восхитил западных аналитиков. Зенитный ракетный комплекс С-500 был охарактеризован как высокоэффективная система противовоздушной обороны. Там подчеркнули эффективность этого комплекса в перехвате гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые развивают скорость в десять раз выше скорости звука.