Украина провела испытание ракеты «Длинный Нептун»

О ракетах с такой дальностью сообщал ещё бывший президент Украины Пётр Порошенко в 2019 году. В том же году он заявлял о планах поставок комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун». Они предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, а также наземных целей. «Нептун» разработан на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.