Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия. Это четкая и последовательная позиция нашего правительства», — сказал Стармер, выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит по итогам онлайн-саммита по Украине.