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Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

Премьер-министр Великобритании заявил, что это четкая и последовательная позиция правительства страны.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания не поддерживает идею распространения ядерного оружия в Европе. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, комментируя утверждения различных экспертов о возможности появления ядерного оружия у европейских стран на фоне снижения интереса США к делам Старого Света.

«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия. Это четкая и последовательная позиция нашего правительства», — сказал Стармер, выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит по итогам онлайн-саммита по Украине.