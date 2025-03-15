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Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров выдвинулась в центр Белграда

Колонна из примерно 100 тракторов, поддерживающих студенческие протесты, выдвинулась из района Нови-Београд в сторону центра столицы, где основная акция протеста пройдёт перед зданием парламента.

Источник: Reuters

«Около 12:00 (14:00 мск) тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как сообщил корреспондент, протестующие шумели и скандировали лозунг «Качай!».

В каждом тракторе, помимо водителя, находился ещё один фермер. Один из аграриев рассказал, что они приехали, чтобы поддержать студентов.

Ранее протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку.