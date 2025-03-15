Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров выдвинулась в центр Белграда

«Около 12:00 (14:00 мск) тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Как сообщил корреспондент, протестующие шумели и скандировали лозунг «Качай!».
В каждом тракторе, помимо водителя, находился ещё один фермер. Один из аграриев рассказал, что они приехали, чтобы поддержать студентов.
Ранее протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку.