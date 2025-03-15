Павлу Дурову разрешили покинуть Францию

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Претензии касались модерации Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему было запрещено покидать территорию Франции. С ноября 2024 года к расследованию дела Дурова присоединились и бельгийские правоохранители.