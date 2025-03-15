Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по урегулированию конфликта

Именно в таком составе Киев был представлен 11 марта в Джидде на встрече с американской стороной. После нее было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. В заявлении также отмечено, что стороны договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критически важных минеральных ресурсов.