Поручения Президента: Ерлан Карин обозначил дальнейшие шаги по итогам Курултая

В совещании приняли участие руководители и ответственные сотрудники Администрации Президента, министерств культуры и информации, науки и высшего образования, просвещения, национальной экономики, туризма и спорта, иностранных дел, юстиции, Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
Ерлан Карин подчеркнул, что в выступлении Главы государства были озвучены значимые гуманитарные, социально-экономические и инфраструктурные проекты и ряд важных поручений законодательного характера.
Государственный советник поручил ответственным госорганам тщательно проработать и подготовить четко структурированный План мероприятий по реализации инициатив и поручений Президента. Также он поставил задачу разработать отдельный план по реализации предложений, высказанных членами Курултая на рабочих секциях и на пленарной части IV заседания Национального курултая.
Ерлан Карин особо отметил необходимость активного участия в предстоящей совместной работе всех заинтересованных госорганов, членов Курултая, представителей депутатского корпуса и экспертного сообщества. Важным направлением, по мнению Госсоветника, является разъяснение в общественном и информационном поле значимости анонсированных Президентом проектов и инициатив.
Подводя итоги совещания, Государственный советник акцентировал внимание на необходимости качественного исполнения задач, поставленных Главой государства на IV заседании Национального курултая.