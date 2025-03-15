Поручения Президента: Ерлан Карин обозначил дальнейшие шаги по итогам Курултая

Государственный советник поручил ответственным госорганам тщательно проработать и подготовить четко структурированный План мероприятий по реализации инициатив и поручений Президента. Также он поставил задачу разработать отдельный план по реализации предложений, высказанных членами Курултая на рабочих секциях и на пленарной части IV заседания Национального курултая.