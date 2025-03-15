Орбан выдвинул ЕС 12 требований, включая пункт по членству Украины в союзе

«Инструментом колонизации является война. Правители Европы решили, что Украина во что бы то ни стало должна продолжить войну [против России], а за это она быстро получит членство в ЕС, за которое нам еще придется расплачиваться. У нас на это есть только один ответ — Европейский союз, но без Украины», — заявил он.