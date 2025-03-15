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Меркель неожиданно высказалась о России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — заявила Меркель.

Однако это не означает, что Соединенные Штаты будут «делать одолжения» России, добавила она.

По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). При этом экс-канцлер заявила, что не стоит забывать и об интересах России. «Необходимо допускать обсуждение интересов России», — сказала она.