Меркель неожиданно высказалась о России

По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). При этом экс-канцлер заявила, что не стоит забывать и об интересах России. «Необходимо допускать обсуждение интересов России», — сказала она.