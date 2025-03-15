Меркель неожиданно высказалась о России

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — заявила Меркель.
Однако это не означает, что Соединенные Штаты будут «делать одолжения» России, добавила она.
По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). При этом экс-канцлер заявила, что не стоит забывать и об интересах России. «Необходимо допускать обсуждение интересов России», — сказала она.