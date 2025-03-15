Колонна протестующих на тракторах прибыла на площадь к парламенту Сербии

Около полудня тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд. К ним с северо-запада города направилась колонна из около 100 тракторов, которая в 13.20 (15.20 мск) выдвинулась в сторону центра Белграда. Ей потребовалось несколько часов, чтобы с массой демонстрантов миновать Бранков мост через реку Сава и по центральным улицам добраться до площади перед парламентом.
Трактора поставлены в ряд на некотором удалении от здания заксобрания. На них национальная символика, флаги, протестные лозунги.
МВД накануне пообещало предоставить официальные данные о числе участников протестной акции в субботу. По оценкам корреспондента РИА Новости, к 17.00 (19.00 мск) десятки тысяч человек стягиваются на площадь через прилегающие улицы.
Они несут флаги, лозунги, свистят и гудят в вувузелы, скандируют лозунг протестов «Качай!».
Еще одним местом собрания должна стать площадь Славия в нескольких кварталах от Скупщины, куда плотная толпа медленно двигается по перекрытой центральной улице Краля Милана.
Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющими выкриками и свистом.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.
МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота объявлена «Днем Д», активистов призывали прибыть в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.
Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.
Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.