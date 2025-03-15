Лукашенко, Путин и Рахмон позвонили Алиеву на неформальной встрече 15 марта

Президенты Беларуси, России и Таджикистана Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон позвонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на неформальной встрече 15 марта, в субботу. Подробности рассказали в Кремле, информирует БелТА.
В сообщении сказано, что прошел теплый и дружеский разговор с Алиевым, в ходе которого президенты смогли обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития межгосударственных отношений.
Говорится, что главы государств договорились встретиться в Москве 9 Мая в ходе торжественных мероприятий, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы.
Тем временем Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году: «Одумались, признаются, что они одурманились».
А еще глава государства высказался о вхождении Беларуси в состав России: «Вряд ли будет в ближайшее время».