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Лукашенко, Путин и Рахмон позвонили Алиеву на неформальной встрече 15 марта

Кремль сообщил про неформальную встречу Лукашенко, Путина и Рахмона 15 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси, России и Таджикистана Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон позвонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на неформальной встрече 15 марта, в субботу. Подробности рассказали в Кремле, информирует БелТА.

В сообщении сказано, что прошел теплый и дружеский разговор с Алиевым, в ходе которого президенты смогли обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Говорится, что главы государств договорились встретиться в Москве 9 Мая в ходе торжественных мероприятий, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы.

Тем временем Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году: «Одумались, признаются, что они одурманились».

А еще глава государства высказался о вхождении Беларуси в состав России: «Вряд ли будет в ближайшее время».