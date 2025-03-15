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Алиев поблагодарил Путина за приглашение в Москву

Президенты РФ и Азербайджана условились встретиться на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Источник: AP 2024

БАКУ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что проводящие неформальную встречу в Москве президенты РФ, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались по телефону с Алиевым. В ходе разговора лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.

«Владимир Путин пригласил главу нашего государства на торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств условились встретиться в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.