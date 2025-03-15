Алиев поблагодарил Путина за приглашение в Москву

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что проводящие неформальную встречу в Москве президенты РФ, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались по телефону с Алиевым. В ходе разговора лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.