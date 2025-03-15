В Курской области формируют стратегию восстановления освобожденных территорий

«Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий. Сегодня провели первое стратегическое обсуждение, которое продлилось порядка трех часов. Формирование стратегии начали с Суджи и Суджанского района», — написал он в Telegram-канале.
Как отметил Хинштейн, к этой работе будут подключены депутаты всех уровней (включая местные поселения), главы сельсоветов, представители бизнеса, руководители предприятий, члены инициативных групп граждан, активные жители, общественники. «Мы должны формировать стратегию не в тиши кабинетов, а с теми людьми, которые хотят там жить», — отметил он.
Хинштейн также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановить все, что разрушено Вооруженными силами Украины (ВСУ); ключевые параметры программы должны быть определены к 1 июля. «Есть огромное число вопросов: сколько территории мы задействуем под восстановление, сколько жителей вернется домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое», — отметил он.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих.