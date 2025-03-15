В Курской области формируют стратегию восстановления освобожденных территорий

Хинштейн также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановить все, что разрушено Вооруженными силами Украины (ВСУ); ключевые параметры программы должны быть определены к 1 июля. «Есть огромное число вопросов: сколько территории мы задействуем под восстановление, сколько жителей вернется домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое», — отметил он.