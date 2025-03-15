Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров

«Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезную дискуссию. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, двигаться вперед и готовиться к миру — миру, который будет надежным и который будет длиться долго», — подчеркнул он.