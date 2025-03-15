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Трамп приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам (ВС) США начать военные действия против хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Источник: AP 2024

«Сегодня я отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА», — написал он в Truth Social.