«Сегодня я отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА», — написал он в Truth Social.
Трамп приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам (ВС) США начать военные действия против хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».