Трамп приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене

«Сегодня я отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА», — написал он в Truth Social.