Протестующие в Белграде начали взрывать петарды

В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Сегодня акция стартовала у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра Белграда. Главное собрание началось в 17:00 (19:00) на площади перед Скупщиной.
К 18:30 (20:30 мск) активисты, поддерживающие порядок на манифестации, выстроились в цепочку и стали направлять собравшихся на площади перед парламентом к выходящим с нее улицам. У здания городского собрания через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в сторону которой чуть ранее митингующие бросили несколько предметов, они также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.
После 19:30 (21:30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард. Толпа продолжает расти, звучат агрессивные выкрики.
Окончание акции запланировано в 21:00 (23:00 мск), на 21:20 (23:20 мск) намечено очищение площади перед Скупщиной.
Сербский лидер накануне заявил, что протестную акцию не согласовали с властями. Он предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, какую сторону они поддерживают. При этом глава государства призвал силовиков не применять силу, кроме крайних случаев.
Протесты в Сербии
Протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.
В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.
В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.