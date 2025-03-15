Протестующие в Белграде начали взрывать петарды

К 18:30 (20:30 мск) активисты, поддерживающие порядок на манифестации, выстроились в цепочку и стали направлять собравшихся на площади перед парламентом к выходящим с нее улицам. У здания городского собрания через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в сторону которой чуть ранее митингующие бросили несколько предметов, они также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.