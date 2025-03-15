Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину

«Если она (Украина — ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — заявил Макрон в интервью газете Parisien.
По словам Макрона, европейские страны хотят отправить «несколько тысяч человек от страны, в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных «миротворцев» на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле».
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.