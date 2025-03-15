Вэнс опроверг, что спор Зеленского и Трампа в Белом доме был запланирован

Спор между президентами и вице-президентом возник во время общения перед прессой в Белом доме перед заключением ресурсной сделки США и Украины (документ пока так и не подписан). Перепалка началась с вопроса о сближении Трампа с президентом Владимиром Путиным и переросла в обсуждение возможности дипломатии для решения украинского конфликта и переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и т. д. В конечном итоге Зеленского и украинскую делегацию попросили покинуть Овальный кабинет.