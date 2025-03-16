На митинг в Белграде вышли больше 100 тысяч человек

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. Премьер Сербии Милош Вучевич на фоне протестов подал в отставку.