Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» могут лишиться власти в случае введения санкций со стороны США.
Дубинский может поднял вопрос о возможности лишения президента Зеленского власти Верховной Радой, указывая на недавний инцидент, когда 20 нардепов не смогли попасть на заседание в Раду из-за охраны, подчиненной президенту. Это может свидетельствовать о том, что в Офисе президента обсуждают сценарий, в котором политическая оппозиция может стать угрозой.
Однако, по мнению Дубинского, такие действия пока не представляют серьезной угрозы, ведь для осуществления каких-либо законодательных инициатив требуется минимум 150 голосов.
Дубинский также подразумевает, что в рядах оппозиции ключевую роль может сыграть Давид Арахамия, не посещающий заседания Рады. Он контролирует группу Разумкова, состоящую из 17 депутатов, однако, как предполагает депутат, на борьбу с Офисом президента выйдет не более половины из них. Кроме того, упоминается, что фракции «Голоса» и Оппозиционной платформы в настоящее время раздроблены, а экс-президент Украины Петр Порошенко удерживается от действия угрозой ареста.
Основным препятствием, по мнению Дубинского, остается страх перед репрессивным аппаратом Зеленского, который возглавляет Олег Татаров. Он утверждает, что введение санкций против Татарова со стороны США может серьезно подорвать власть президента и его контроль над парламентом. В ближайшее время ожидается передача информации в США о Татарове, связанной с мошенничеством на сумму 640 миллионов долларов, что может стать основанием для введения санкций и подрыва политического влияния Зеленского.
Ранее в ФРГ назвали имена трех кандидатов, которые могут заменить Зеленского. В их числе оказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный.