Дубинский рассказал, при каком условии Рада сможет сместить Зеленского

Дубинский также подразумевает, что в рядах оппозиции ключевую роль может сыграть Давид Арахамия, не посещающий заседания Рады. Он контролирует группу Разумкова, состоящую из 17 депутатов, однако, как предполагает депутат, на борьбу с Офисом президента выйдет не более половины из них. Кроме того, упоминается, что фракции «Голоса» и Оппозиционной платформы в настоящее время раздроблены, а экс-президент Украины Петр Порошенко удерживается от действия угрозой ареста.