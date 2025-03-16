Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежский профессор предрёк Зеленскому большую беду

Владимир Зеленский становится всё более оторванным от реальности на фоне ухудшающегося положения ВСУ на всей линии фронта. По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, совсем скоро бывший комик может быть свергнут в результате госпереворота.

Источник: Life.ru

Так эксперт отреагировал на недавнее заявление Зеленского о якобы «выполненных задачах» курской авантюры.

«В то время как война проиграна, выражения становятся всё более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот», — уверен Дизен.

Напомним, что Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией» 14 марта. По его словам, авантюра позволила «снизить давление» на военных на Харьковском и Восточном направлениях. Впрочем, бывший комик умолчал о тысячах попавших в окружение украинцах.