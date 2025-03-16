Норвежский профессор предрёк Зеленскому большую беду

Так эксперт отреагировал на недавнее заявление Зеленского о якобы «выполненных задачах» курской авантюры.
«В то время как война проиграна, выражения становятся всё более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот», — уверен Дизен.
Напомним, что Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией» 14 марта. По его словам, авантюра позволила «снизить давление» на военных на Харьковском и Восточном направлениях. Впрочем, бывший комик умолчал о тысячах попавших в окружение украинцах.