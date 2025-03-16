Норвежский профессор предрёк Зеленскому большую беду

Владимир Зеленский становится всё более оторванным от реальности на фоне ухудшающегося положения ВСУ на всей линии фронта. По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, совсем скоро бывший комик может быть свергнут в результате госпереворота.