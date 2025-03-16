Центральное командование ВС США показало кадры начала военной операции в Йемене

О начале операции в Йемене ранее сообщал и президент США Дональд Трамп. Политик напомнил, что последнее американское судно безопасно проходило через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив больше года назад. А последний корабль ВМС США был атакован вблизи берегов Йемена «более дюжины раз». Именно на решение этих проблем и направлено военное вмешательство.