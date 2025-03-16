Центральное командование ВС США показало кадры начала военной операции в Йемене

«15 марта Центральное командование США начало серию операций, состоящих из высокоточных ударов по целям поддерживаемых Ираном хуситов на территории Йемена, чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства», — говорится в сообщении.
Также CENTCOM показало кадры начала военной операции. На них запечатлён взлёт нескольких истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet с борта авианосца.
Взлёт F/A-18 Hornet с авианосца. Видео © X / U.S. Central Command.
О начале операции в Йемене ранее сообщал и президент США Дональд Трамп. Политик напомнил, что последнее американское судно безопасно проходило через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив больше года назад. А последний корабль ВМС США был атакован вблизи берегов Йемена «более дюжины раз». Именно на решение этих проблем и направлено военное вмешательство.