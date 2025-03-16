Хинштейн предложил сохранить «Пятерочку» в Судже в разрушенном состоянии

Ключевые параметры плана восстановления должны определить к 1 июля. К работе привлекут депутатов, глав сельсоветов, бизнесменов, активистов и общественников. В числе вопросов, которые предстоит решить, Хинштейн назвал то, сколько территорий будут включены в программу, сколько жителей вернется туда, какие нужны социальные объекты, какие предстоит построить предприятия и т. д. Также он подчеркнул необходимость полного разминирования территории, эта работа уже начата.