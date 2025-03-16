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В Гагаузии выразили протест в связи с планами закрыть Русский дом в Молдове

В руководстве Гагаузии выразили протест в связи с решением властей Молдовы закрыть РЦНК.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) выразили протест центральным властям Молдовы в связи с решением закрыть Российский центр науки и культуры (Русский дом).

«Мы, депутаты НСГ, выражаем категорический протест в связи с принятым правительством Молдовы решением о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе», — заявил на заседании в Комрате депутат Николай Андрушой.

Он также призвал власти Молдовы пересмотреть свое решение, поскольку РЦНК играет «значительную роль в укреплении межкультурных связей народов Молдовы и России».

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины МИД приводит инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов.

Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.