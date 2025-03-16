В Гагаузии выразили протест в связи с планами закрыть Русский дом в Молдове

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины МИД приводит инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов.