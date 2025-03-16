Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте президента Додика

«Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена Еврофором или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем. Сербы, что вам непонятно?» —сказал политик.
В минувшую среду прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Милорада Додика. Президента Республики Сербской обвинили в нападении на конституционный порядок. Кроме того, аналогичные постановления вынесли в отношении премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича.
Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции Боснии и Герцеговины. Парламент Республики в пятницу одобрил проект.