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Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте президента Додика

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта могут арестовать силами европейских сил, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, слова приводит газета Novosti.

Источник: РИА Новости

«Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена Еврофором или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем. Сербы, что вам непонятно?» —сказал политик.

В минувшую среду прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Милорада Додика. Президента Республики Сербской обвинили в нападении на конституционный порядок. Кроме того, аналогичные постановления вынесли в отношении премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции Боснии и Герцеговины. Парламент Республики в пятницу одобрил проект.