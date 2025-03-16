Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте президента Додика

«Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена Еврофором или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем. Сербы, что вам непонятно?» —сказал политик.