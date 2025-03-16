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Вучич: В Белграде в ходе протестов травмированы 56 человек, 22 задержаны

Президент Сербии рассказал о пострадавших и задержанных в ходе беспорядков в Белграде.

В ходе беспорядков в Белграде пострадали 56 человек. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 — в Клиническо-больничный центр Звездара, один — в Земун, всего 56 человек», — сказал президент агентстсву Танюг.

Также Вучич сообщил о 22 задержанных.

Напомним, в субботу в Белграде начались протесты, в которых участвовали студенты и оппозиционно настроенные граждане. МВД информировало о порядка 107 тысячах участников беспорядков.

Напомним, участники акции протеста начали съезжаться в Белград еще накануне, пишут местные СМИ. Колонны студентов из других городов прошли по красной дорожке, специально расстеленной в центре столицы.

После этого колонна из ста тракторов и тысячи митингующих подошла к центру Белграда.

Также сообщалось, что в Белграде полиция оцепила президентский дворец и парламент на фоне протестов.

Все подробности о протестах в Белграде читайте в репортаже KP.RU.