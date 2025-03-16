Дизен подчеркнул, что в условиях, когда конфликт фактически проигран, заявления Зеленского теряют свою серьезность. Он также выразил мнение, что на нынешнего главу Украины оказывается значительное давление, которое в будущем может привести к возможному государственному перевороту.