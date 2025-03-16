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Дизен: давление на Зеленского может перерасти в государственный переворот

Заявления Владимира Зеленского становятся все более нелепыми, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского становятся все более нелепыми под растущим давлением. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

Дизен прокомментировал недавние слова украинского политика о том, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область якобы «выполнило свою задачу».

Дизен подчеркнул, что в условиях, когда конфликт фактически проигран, заявления Зеленского теряют свою серьезность. Он также выразил мнение, что на нынешнего главу Украины оказывается значительное давление, которое в будущем может привести к возможному государственному перевороту.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, несмотря на просьбу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к главе РФ Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.